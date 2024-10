Calcio: Giuseppe Scopelliti sulla scelta di Brunetti, la società amaranto e Lillo Foti

"Oggi la Reggina, come ieri, è in mano a persone che non hanno nulla a che fare con la mia città"

Nel corso della seguitissima diretta in onda su CityNow, l’ex sindaco di Reggio e governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, ha riservato un passaggio all’attuale società amaranto, alla scelta del sindaco f.f. Brunetti ed a Lillo Foti: “Non mi sento di giudicare le scelte dell’amministrazione e quindi di Paolo Brunetti, io avrei fatto un altro tentativo. L’assenza del sindaco eletto in questa circostanza ha un suo peso, avrebbe potuto chiamare i presidenti di Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, puntare a raccogliere trenta, quaranta imprenditori di Reggio e provincia, non solo per mettere risorse ma costruire un gruppo dirigente che potesse salvare la Reggina e costruire la nuova Reggina.

Paolo Brunetti è un f.f., forse ci ha provato, ma non ci è riuscito. Lui si è trovato a scegliere tra Bandecchi e l’attuale società. A me non interessano le polemiche, ma parlo di un dato di fatto. Oggi la Reggina, come ieri, è in mano a persone che non hanno nulla a che fare con la mia città, con gli obiettivi, i sogni, le aspettative, i desideri. Altri erano i tempi in cui avevamo un presidente che ci portava in serie A si cantava, era Lillo Foti che ci ha regalato dieci anni di grandissimo calcio. Poi un altro reggino in una fase difficile e delicata come Mimmo Praticò“.