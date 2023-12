LFA Reggio, Trocini presenta la sfida con il Locri e parla dei singoli

La LFA Reggio Calabria si prepara alla sfida contro il Locri, presentazione del match affidata a mister Trocini: “Vogliamo invertire il trend in casa, fuori siamo dietro Siracusa e Trapani. C’è un desiderio forte di riprendere il cammino casalingo e la squadra è motivata. Barillà e Rosseti hanno lavorato con la squadra, non sono al top, ma certamente saranno convocati. Sono straconvinto che anche con il Locri la squadra risponderà, i ragazzi sono motivati, consapevoli, ho la certezza che questo sia un gruppo in crescita. Abbiamo bisogno di vittorie per ricreare entusiasmo intanto su di noi, poi certamente per i tifosi, la città.

Porcino non è una sorpresa, un valore aggiunto, ragazzo positivo, trascinatore, determinato. Altamura è un ragazzo con grandi qualità, calcia bene in porta, si smarca facilmente. E’ stato utile domenica, lo sarà anche domani. Zanchi è un terzino sinistro e lo vedo in quel ruolo, può lavorare anche da braccetto, elemento di grande personalità, cattiveria calcistica. Bolzicco può giocare sia con Altamura che con Rosseti. Lorenzo ha avuto sempre problemi, ha giocato forzando sulle sue condizioni fisiche, si muove moltissimo, lega con il centrocampo.

Provazza sta benissimo fisicamente, lui deve trovare continuità mentale, si accende e si spegne continuamente durante la partita. Senza palla si distrae e questo non deve accadere, sente moltissimo la maglia e l’aver sbagliato quel gol gli ha fatto male, gli siamo stati vicino in settimana”.

Il calciomercato

“I direttori sul mercato stanno lavorando, io penso ad una sfida delicata come quella con il Locri. Bisognerebbe chiedere a loro sulle attuali operazioni. Tornando al mercato estivo, ci sono dati oggettivi, si è preso secondo me il meglio di quello che c’era a disposizione. Con la regola degli Under che scendono a tre dalla prossima stagione, cambia molto, salirà il livello delle squadre e quindi della categoria. I giovani bravi li facciamo giocare comunque“.