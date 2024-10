LFA Reggio: al Granillo presenti Liotti e Porcino. Arriva uno dei due?

Nel grigio pomeriggio del Granillo con la LFA Reggio Calabria che ha ceduto il passo al fortissimo Trapani, qualche nota di colore ha fatto da cornice al match. Quella più evidente certamente la presenza, oltre che sugli spalti anche in campo per essere prima premiato e poi abbracciato dai tifosi, del Ds Massimo Taibi. Per la prima volta dopo tanti anni al servizio della società amaranto il dirigente è stato spettatore purtroppo di una sconfitta, ma decisamente emozionante l’incontro con i tifosi della Curva Sud.

E poi in tribuna non sono passate inosservate due presenze, il caso ha voluto che si trattasse di due ex Reggina, entrambi mancini e duttili: Daniele Liotti e Toti Porcino. Il primo per motivi sentimentali si trova a Reggio ed attende la giusta chiamata prima di rientrare in pista, ha già rifiutato qualche proposta proveniente dalla serie C. Il secondo si è svincolato da poco dal Potenza ed è in cerca di sistemazione. La sua regginità, il suo attaccamento, il desiderio di tornare ad indossare nuovamente la maglia amaranto potrebbero essere elementi utili per convincere La Fenice Amaranto a pensare ad un suo ingaggio.