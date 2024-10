LFA Reggio, Trocini non smaltisce la rabbia: ‘Episodi clamorosi tutti contro’

Non nasconde tutta la sua amarezza mister Trocini per i diversi errori arbitrali che hanno caratterizzato la sfida contro la Vibonese, uno dei quali veramente clamoroso. Il tecnico è intervenuto a Radio Videotouring: “A fine gara si cerca sempre di ponderare le dichiarazioni per non fare danni, ma la sensazione avuta dalla panchina è stata quella di una direzione arbitrale non all’altezza. L’indomani riguardando quanto accaduto, ne abbiamo avuto conferma. Ci sono stati episodi clamorosi come quel rinvio svirgolato di Dervishi ritenuto un passaggio volontario, un evidente errore tecnico, il calcio di rigore netto non concesso e tanto altro. Veramente un peccato perchè meritavamo di vincere per gioco, voglia, occasioni da rete.

Avere una settimana intera per preparare la gara è fondamentale. L’abbiamo interpretata benissimo contro la prima in classifica ed a loro è stato concesso solo una ripartenza”.