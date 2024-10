LFA Reggio: Trocini su Bolzicco, la Vibonese e le ambizioni

In altra pagina del giornale abbiamo riportato alcuni passaggi dell’intervista rilasciata da mister Trocini ai colleghi di seried24. Di seguito la presentazione della gara con la Vibonese, il profilo Bolzicco e le ambizioni.

“Sono davvero contento di poter avere a disposizione un calciatore con le sue caratteristiche, era ciò che mancava. La Vibonese? Parliamo di una squadra davvero forte, al livello di Siracusa e Trapani ma con meno pressioni alle spalle. Stanno facendo un grande campionato e, in questo momento, non vedo una prevalere sull’altra. Per me sono tutte sullo stesso piano e candidate alla vittoria finale. Siamo la Reggina e abbiamo il dovere di provare ad arrivare il più in alto possibile. Pensiamo anche ai playoff e alla possibilità di piazzarci in una posizione importante per poi vincerli. In un calcio che va sempre più alla rovescia può accadere di tutto e noi dovremo essere pronti“.