LFA Reggio: mister Trocini parla della sua scelta e degli obiettivi

Una lunga intervista quella rilasciata dal tecnico della LFA Reggio Calabria ai colleghi di seried24.com e tanti i temi toccati. Di seguito riportiamo i passaggi riguardanti l’importanza di una piazza come quella di Reggio, l’attuale percorso della squadra, il suo arrivo in amaranto:

“Reggio è una grande piazza e questo è il motivo principale che mi ha spinto ad accettare l’offerta della Reggina: qui si è sempre fatto calcio vero. Ad avermi stimolato è stata anche la possibilità di poter costruire tutto da zero. Sono stato contatto dal direttore Pellegrino. Tutti mi hanno sempre parlato bene di lui, io lo conoscevo già ma solo da avversario. Si tratta di una persona seria. Lui come tutta la società punta al massimo per la Reggina e per la città di Reggio Calabria. Credo che il lavoro fatto in questi primi quaranta giorni sia importante, la società ha costruito una squadra competitiva“.