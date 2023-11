LFA Reggio-Vibonese: sarà una partita diversa dalle altre

Ci sono tutti i presupposti affinché domenica al Granillo si possa assistere ad una bella partita di calcio. Finalmente una settimana normale per la LFA Reggio Calabria che, dopo un ciclo incredibile di partite, ha visto stabilizzarsi il proprio calendario, anche se le conseguenze di quella scellerata decisione della Lega è costata sicuramente qualche punto. Gli amaranto sono reduci da una vittoria seppur sofferta in trasferta, hanno avuto i tre punti attesi dal Giudice Sportivo e si stanno allenando regolarmente così come fino ad oggi avevano fatto tutte le altre squadre.

In più avranno a disposizione Bolzicco attorno al quale le aspettative sono molto alte, il famoso attaccante che da sempre è stato reclamato dai tifosi, arrivato in riva allo stretto diverse settimane addietro, ma utilizzabile sono dalla prossima gara. Un altro elemento che ci porta a pensare che il match con la Vibonese sia totalmente diverso da tutti gli altri, è la capacità di esprimere un bel gioco da parte della compagine guidata da Buscè, oggi al secondo posto della classifica, protagonista di dieci vittorie in undici gare e accompagnata da entusiasmo e spensieratezza. E’ da queste partite che ovviamente ci si aspetta molto soprattutto dai calciatori di qualità ed è per tale motivo che immaginiamo che elementi come Mungo, Barillà, Zucco e Ricci possano fornire una prestazione di livello.

Nel frattempo ed in attesa che la finestra di calciomercato riapra i battenti nel prossimo mese di dicembre, c’è chi si è già mosso approfittando della opportunità offerta dalla rinuncia del Lamezia Terme al campionato. La capolista Trapani, già con un organico di spessore, si è assicurata il forte ed esperto trequartista Rizzo. Ed a proposito di trattative, si rimane in attesa di capire a che punto siano i discorsi già avviati tra la LFA Reggio e Toti Porcino. Doveva essere questa la settimana decisiva.