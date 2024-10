LFA Reggio: Trocini durissimo sul ritiro del Lamezia, il mercato ed il plauso ai tifosi amaranto

Mister Trocini a seried24 sul calciomercato: “Sicuramente faremo delle valutazioni e la rosa, che è stata costruita in una settimana, andrà aggiustata. Tuttavia parlare di mercato adesso mi sembra prematuro: manca ancora tanto e ci sono diversi punti in palio. La priorità oggi è sicuramente il campionato, al mercato ci penseremo più avanti. Il Lamezia? Episodio gravissimo, servono risposte. Il ritiro del Lamezia è un fatto gravissimo, ha falsato tanti elementi. Sono stati tolti punti, energie… Mi auguro che qualcuno in Lega possa dare delle spiegazioni e chiarire quali siano i criteri di iscrizione al campionato. Spero che ci siano maggiori controlli perché credo che nessuno possa decidere all’improvviso di falsare una stagione. Vogliamo delle risposte, per me questo episodio è gravissimo“.

Leggi anche

I tifosi amaranto

“I tifosi meritano da parte nostra solo applausi, la loro passione per noi è motivo di grande orgoglio. Quando scendiamo in campo, cerchiamo di dare il massimo in primis per soddisfare la nostra gente“.