LFA Reggio, Trocini sul calciomercato, Mungo e Salandria

Il tecnico è soddisfatto dell'attuale organico anche se non esclude valutazioni

Intervenuto a Radio Videotouring, mister Trocini ha risposto ad una domanda su potenziali acquisti sul prossimo calciomercato: “Questa squadra ha due calciatori in mezzo al campo due assoluto livello per la categoria che sono Mungo e Salandria, il rendimento è un’altra cosa, ma questi elementi se li possono permettere poche squadre. Tornando alla normalità anche loro cresceranno dal punto di vista fisico, Domenico lo sa bene anche se a volte si innervosisce quando non gli riesce qualche giocata. Poi quando arriverà il momento faremo le nostre valutazioni e vedremo”.