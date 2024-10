LFA Reggio: rialzare la testa subito. Trocini avrà anche Porcino. Su Bolzicco…

Superare il momento più difficile per la società e per la squadra. E’ il compito principale per Trocini ed i suoi, dopo la brutta figura casalinga contro il Real Casalnuovo e per farlo serve solo un risultato, la vittoria. Come già scritto in altre pagine del nostro giornale, il paradosso è che gli amaranto hanno raccolto, in base al numero delle partite giocate, più punti nel periodo critico e pieno zeppo di impegni, rispetto a questo ultimo nel momento in cui ci si è potuti allenare in maniera regolare, scendendo in campo una volta a settimana.

I tifosi hanno manifestato il proprio dissenso, la società ha risposto con la lunga conferenza stampa del DG Ballarino, adesso tocca a Barillà e compagni dimostrare che questo è un gruppo valido così come aveva dato l’impressione di essere, nonostante comunque abbia necessità di essere rinforzato. Ci si aspetta molto di più da Bolzicco, attaccante atteso per lungo tempo, ma ci si aspetta tanto anche da chi dovrebbe metterlo nelle condizioni di poter andare alla conclusione. Trocini avrà a disposizione l’ultimo arrivato Porcino, mentre non sono ancora chiari i tempi di recupero per Zanchi. Rosseti ha dimostrato di poter essere molto utile, ma solo se in buone condizioni, cosa avvenuta raramente in questa prima parte di stagione. Discorso a parte per Dervishi, che starà fuori per molto.