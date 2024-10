LFA Reggio: la crescita, la sorpresa ed il lavoro silenzioso di Trocini

Vincere aiuta a recuperare il tempo perduto in maniera più serena. Se poi i tre punti arrivano al termine di una buona prestazione, significa che il percorso di crescita sta avvenendo seppur a piccoli passi ma con la necessità però di doverne accelerare i tempi.

La LFA Reggio Calabria inizia ad avere una sua identità, grazie al lavoro quotidiano di mister Trocini, ma anche all’applicazione continua e costante di tutto il gruppo di calciatori. Ne parlano bene tutti, organico affiatato e desideroso di dimostrare il proprio valore oltre le difficoltà, spinto da un pubblico di categoria superiore che incita la squadra senza pause e la sostiene. Il ciclo di partite terribili aveva avuto il suo inizio con una sconfitta contro la capolista Siracusa, sta proseguendo con due successi consecutivi, adesso c’è l’obbligo di darne seguito per non perdere troppo di vista le compagini che stazionano in vetta e per arrivare a quell’ormai famoso primo di novembre con una forbice di scarto dal Trapani meno larga possibile.

Gli Over stanno crescendo di partita in partita e migliorando la loro condizione, la vera sorpresa sono gli Under per i quali c’era il timore, essendo arrivati per ultimi, di non potere avere in rosa quelli più affidabili ed invece il campo sta dicendo l’esatto contrario. Il tecnico ne ha a disposizione abbastanza per formulare le necessarie rotazioni e di qualità, tanto da garantire il mantenimento degli equilibri anche durante il corso della gara. Con la Gioiese è assai probabile si giochi al Granillo, per calendario partita in trasferta, per ambiente e clima l’esatto opposto. Una opportunità che va sfruttata pienamente, tenendo bene a mente le indicazioni di Trocini. Pensare ad una sfida alla volta e guai a sottovalutare il prossimo avversario, sarebbe un errore gravissimo.