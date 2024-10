LFA Reggio: ufficializzata nuova figura nello staff di Trocini. Arriva il prof. Albino

“LFA Reggio Calabria comunica l’ingresso nello staff tecnico guidato da mister Bruno Trocini, del professore Paolo Albino che si occuperà del recupero infortunati e potenziamento atletico.

Kinesiologo e posturologo, laureato in Scienze Motorie e Sportive, il professore Albino, reggino di nascita, ha sempre svolto attività sportiva con prevalenza nel mondo del calcio. Da oggi, Paolo entra nella famiglia amaranto“.

La scheda

Il prof. Paolo Albino è kinesiologo e posturologo. Nato a Reggio Calabria, da una vita nel mondo dello sport, in maniera specifica nel calcio dove da giocatore tra le varie esperienze, si registra quella con la maglia della Reggina, squadra Berretti.

Il suo percorso calcistico lo ha visto protagonista anche in diverse compagini dilettantistiche dell’hinterland reggino. Ottenuto il Diploma ISEF e subito dopo la Laurea in Scienze Motorie e Sportive, si è dedicato alla preparazione atletica. “Figlio d’arte”, il papà è stato preparatore atletico della Viola Basket in serie A per 20 anni, è in possesso del patentino UEFA B quindi tecnico riconosciuto FIGC.

Da 23 anni dirige l’ASD Gym Point Albino, palestra che si occupa prevalentemente di posturologia e recupero infortuni. E’ docente di Scienze Motorie da oltre vent’anni ed insegna presso il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria.