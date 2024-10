L’Half Marathon reggina ottiene il riconoscimento “Silver”

Si è svolto sul Lungomare Falcomatà, lo scorso 6 novembre 2016, l’evento Reggio Calabria Half Marathon, organizzato in collaborazione con CONI Calabria e FIDAL Calabria. Una mezza maratona di livello nazionale, giunta alla sua quinta edizione, che è stata come ogni anno Campionato Individuale di Mezza Maratona per Assoluti, Master e Società.

Oggi l’Half Marathon reggina ha ottenuto l’importante riconoscimento “Silver”, e a dare la notizia è proprio Mario Sciuto, presidente dell’Atletica Sciuto e organizzatore dell’evento.

“La Reggio Calabria Half Marathon è ‘Silver‘. Arriva dalla Fidal il riconoscimento che riempie d’orgoglio il mondo del running calabrese. Il sigillo maturato nell’ambito del nuovo ‘progetto running’ istituito per il 2017 dalla Fidal Nazionale che certifica il livello delle mezze maratone del calendario Fidal. La Reggio Calabria Half Marathon dunque titolata e premiata insieme alle migliori mezze maratone d’Italia. Il premio è maturato in seguito alla qualità tecnica e agonistica degli atleti partecipanti, della media cronometrica dei primi tre classificati in ogni edizione e per la certificazione e omologazione del percorso. Un riconoscimento importante che attesta la qualità organizzativa dell’Atletica Sciuto, che grazie al coinvolgimento del comune di Reggio Calabria organizza con passione e professionalità questo grande evento sportivo che ogni anno riesce a portare la grande atletica nella Città dello Stretto”.