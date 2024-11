L’hip hop a Reggio Calabria vive

di Didi Labate – Ormai l’hip hop, il rap, hanno iniziato a far parte della nostra vita quotidiana. Se prima in Italia nessuno si era mai veramente cimentato su questo genere da un decennio a questa parte, grazie ad artisti del calibro degli Articolo31, Club Dogo e Fabri Fibra, questo stile musicale ha iniziato a imperversare per il paese.



Probabilmente avrete notato che i migliori cantanti rap italiani sono per lo più rappresentanti delle grandi città del centro e del nord, e allora la domanda sorge spontanea: e il sud? E in particolare la Nostra Reggio?

Ebbene, anche se “nascosta”, la scena reggina è viva ed in continua crescita!



Sempre più ragazzi raccolgono il coraggio di prendere carta e penna per “sputare” i loro pensieri su basi elettroniche.



Sabato 4 Luglio al Lido Mahè la Famous ha organizzato una serata in cui è stata data l’opportunità a diversi artisti reggini di esibirsi e quindi farsi conoscere; i vari stili dei diversi cantanti hanno fornito una varietà musicale strepitosa che ha coinvolto il pubblico, naturalmente dopo le varie esibizioni di Dj della Famous hanno dato il via alle danze rendendo la pista da ballo un inferno!



Si spera che questa non sarà l’unica occasione di ascoltare del buon hiphop reggino. Tutto dipende dal supporto che la gente darà a queste iniziative e quindi ricordate che Marshall Bruce Mathers si è formato facendo a pugni sui palchi dell’8 mile di Detroit prima di diventare Eminem.