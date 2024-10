L’Hospice presenta “SpazioCultura…la Cultura che cura”

La Fondazione “Via delle Stelle” di Reggio Calabria, che da anni è impegnata nell’erogare servizi di CP per garantire la dignità e la migliore qualità della vita alle persone fragili ed ai loro cari in una fase particolarmente delicata e complessa delle propria vita, arricchisce il ventaglio di iniziative culturali che ormai da due anni realizza prevalentemente in Hospice a beneficio di residenti, familiari, operatori e della comunità reggina.

Accanto alla lettura ed alla musica dello “SpazioCultura…la Cultura che cura”, luogo del ristoro dell’anima e della mente, da Gennaio in Hospice scenderà in scena anche un’altra fonte di benessere, consolazione ed arricchimento: il TEATRO.

Tra le iniziative di sensibilizzazione e promozione delle Cure Palliative intraprese dalla Fondazione “Via delle Stelle”, il progetto dal titolo “Il teatro per l’Hospice” – promosso dall’Associazione teatrale MalaUmbra Teatro di Gubbio (PG) – si prefigge, come obiettivo, di portare il teatro all’interno dell’Hospice.

Cinque saranno le rappresentazioni che occuperanno gli spazi della struttura a partire da gennaio fino a maggio 2017. Ogni artista si esibirà una volta al mese con uno spettacolo le cui tematiche saranno nel rispetto del luogo e delle circostanze in cui ci si trova.

Le adesioni sono a titolo completamente gratuito.

Hanno aderito al progetto:

Teatro della Maruca di Crotone con Bollari di e con Carlo Gallo (in scena lunedì 9 gennaio)

di Crotone con di e con Carlo Gallo Zahir associazione culturale di Cosenza con Jennu Brigannu – Storie di briganti calabresi di Vincenza Costantino, con Ernesto Orrico e Manolo Muoio (in scena mercoledì 22 febbraio)

di Cosenza con di con Ernesto Orrico e Manolo Muoio Teatro Proskenion di Reggio Calabria – La speranza è come la neve di e con Vincenzo Mercurio (in scena lunedì 20 marzo)

di Reggio Calabria – di e con Vincenzo Mercurio MalaUmbra Teatro , Gubbio (PG) con Storia di ordinaria maternità , liberamente tratto dal libro “Quello che le mamme non dicono” di Chiara Cecilia Santamaria ; adattamento drammaturgico e regia Carmela De Marte con Carmela De Marte e Miriam Guinea (in scena giovedì 20 aprile)

, Gubbio (PG) con , liberamente tratto dal libro “Quello che le mamme non dicono” di Chiara Cecilia Santamaria adattamento drammaturgico e regia Carmela De Marte con Carmela De Marte e Miriam Guinea Teatro Proskenion di Reggio Calabria, con Vincenzo Mercurio e Fabio Macagnino con La strada di casa (in scena sabato 20 maggio)

Per l’allestimento scenico un valido contributo è arrivato da Christian Maria Parisi, regista e co-fondatore del Teatro Primo di Villa San Giovanni.

Mercoledì 4 Gennaio 2017 ore 11,00 presso la “Villetta Biblioteca P. De Nava”

– Via D. Tripepi, 11 – Reggio Calabria

Saranno presenti:

Vincenzo Trapani Lombardo, Presidente Fondazione “Via delle Stelle”, Ignazia Barbera, Direttore Sanitario Hospice di RC, Francesca Arvino, Psicologa Hospice di RC, Miriam Guinea (MalaUmbra Teatro), Vincenzo Mercurio (Teatro Proskenion), Christian Maria Parisi (Teatro Primo).