La libreria Culture presenta “Il labirinto del Cristo”

La Libreria "Culture" di Reggio Calabria ospiterà il prof. Domenico Rosaci per la presentazione del suo ultimo libro "Il Labirinto del Cristo"

Venerdì 15 Febbraio alle ore 18, presso la Libreria “Culture” di Via Zaleuco a Reggio Calabria, il prof. Domenico Rosaci presenterà il suo ultimo libro “Il Labirinto del Cristo”.

TRAMA

Qual’è il messaggio autentico dei Vangeli?

Può sembrare una domanda dalla risposta scontata, in un Paese che è la culla del Cristianesimo.

In realtà, ci si può facilmente rendere conto che la moderna società occidentale conosce pochissimo dei Vangeli. A partire addirittura dal loro numero (non sono semplicemente i quattro del canone cristiano), per finire con il loro contenuto.

Un contenuto intriso di simboli, allegorie, un linguaggio poetico per capire il quale occorre studiare i Vangeli alla luce della cultura dei loro autori, della quale peraltro moltissimi cristiani sembrano non sapere nulla.

Aldilà della fede, chiunque possa essere interessato a quella straordinaria figura chiamata Cristo, dovrebbe rendersi conto del reale contenuto dei Vangeli e qualora lo facesse rimarrebbe stupito non solo dalla profondità del loro messaggio, ma anche dagli altrettanto profondi travisamenti che di quel contenuto sono stati operati, in circa duemila anni.

La tradizione, quella vera, poggia sempre sulle fonti. E questa tradizione, se recuperata, mostra che i Vangeli sono ancora oggi un messaggio di straordinaria attualità e umanità, capace di unire esseri umani aldilà dell’appartenenza religiosa, che siano cristiani o ebrei, musulmani, buddisti,induisti, taoisti ma anche agnostici o atei. Cristo parla all’Uomo, alla sua ragione e alla sua intuizione, da sempre.

DOMENICO ROSACI

Domenico Rosaci, professore di Informatica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, conduce da oltre vent’anni attività di ricerca nel settore dell’Intelligenza Artificiale, oltre a pubblicare opere in campo letterario e filosofico.

E’ autore dei romanzi “Il Sentiero dei Folli“, “La Zingara di Metz” e “I Fiori di Tanato“, e dei saggi filosofici “Arcana Memoria” e “Il labirinto del Cristo“.