Libro Nero, i nomi dei soggetti indagati

Tutti coinvolti.

Libro Nero è l’operazione della DDA di Reggio Calabria che ha portato all’arresto di imprenditori, politici e professionisti. Un’indagine complessa che ha coinvolto centinaia di agenti della polizia.

L’indagine, condotta dalla Polizia di Stato, sotto le direttive della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri, con il coordinamento dei Sostituti Procuratori Stefano Musolino e Walter Ignazitto, gli investigatori della Squadra Mobile e del Servizio Centrale Operativo, con il supporto operativo del Reparto Prevenzione Crimine, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione delle misure cautelari emesse in data 26.7.2019 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti dei seguenti 17 soggetti indagati (12 dei quali destinatari della misura cautelare della custodia in carcere e 5 degli arresti domiciliari), a vario titolo, per associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, turbata libertà degli incanti, porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, tentata corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio:

Caridi Antonino , nato a RC il 15.01.1960,già detenuto, genero del defunto Libri Domenico detto don Mico, storico patriarca dell’omonima cosca di ‘ndrangheta;

Sartiano Stefano , nato a RC il 22.08.1958, già detenuto, esponente di vertice della cosca Libri;

Libri Giuseppe nato a RC il 12.08.1958, figlio del defunto Libri Domenico, detto don Micu;

Libri Rosa nata a RC il 14.10.1961, figlio del defunto Libri Domenico, detto don Micu;

Pellicanò Saverio nato a RC il 15.03.1961;

Sarica Gianpaolo nato a RC il 28.01.1976, regente del quartiere San Giorgio Extra;

Zindato Antonio nato a RC il 24.10.1987;

Serranò Giuseppe nato a Melito Porto Salvo il 29.01.2974;

La Porta Giuseppe nato a RC il 31.01.1981, piccolo imprenditore nel settore degli infissi in alluminio;

Berna Demetrio nato a RC il 18.12.1973, imprenditore del settore edilizio immobiliare e della ristorazione, già consigliere al Coomune di Reggio Calabria nel 2002 e 2007, oltre che assessore al bilancio tra il 2011 ed il 2012;

Berna Francesco nato a RC il 25.02.1972, imprenditore del settore edilizio, immobiliare e della ristorazione, nonché presidente per la Calabria dell'ANCE;

Nicolò Alessandro nato a RC il 8.03.1961, consigliere regionale in forza al partito Fratelli d'Italia, eletto in occasione delle consultazioni regionali del 2014 in quota Forza Italia, nonché capogruppo in Consiglio regionale del Partito Fratelli d'Italia;

Putortì Giuseppe nato a RC il 8.02.1967, avvocato penalista;

Tortorella Giuseppe Demetrio nato a RC il 21.03.1953, medico odontoiatra, assessore all'urbanistica negli anni '90;

Romeo Sebastiano nato a Padova il 7.5.1975, consigliere regionale, nonché capogruppo in Consiglio regionale del PD;

Romeo Francesco nato a Montebello Ionico (RC) il 6.11.1966, Maresciallo della Guardia di Finanza;

Laganà Concetto, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 18.02.1967, segretario del PD di Melito Porto Salvo;

La Squadra Mobile ha notificato un avviso di garanzia a Naccari Carlizzi Demetrio, nato a Roma il 3.04.1967, avvocato ed esponente del PD, per concorso esterno in associazione mafiosa. Il GIP non ha ravvisato l’esigenza per disporre una misura cautelare.