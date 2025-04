Poste, SLC CGIL: il Tribunale di Reggio revoca il licenziamento di un dipendente per ‘inidoneità fisiche’

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo non può essere una scelta immediata. Anzi, la giurisprudenza stabilisce chiaramente che questa misura debba essere considerata solo come estrema ratio, ossia l’ultima soluzione possibile. Prima di arrivare a questa decisione, è necessario che siano stati esplorati tutti i percorsi alternativi.

“Nel caso di specie, il licenziamento era assolutamente infondato, contraddetto dal giudizio dello stesso medico competente aziendale, che aveva dichiarato l’idoneità professionale del lavoratore alle mansioni affidate. Si tratta di un licenziamento assurdo, irriguardoso dello stato di salute del lavoratore ed in violazione dei diritti costituzionali.” – così in una nota Felice Lo Presti, coordinatore regionale Poste Italiane SLC CGIL.

“Nessun dialogo – sottolinea – è stato possibile con l’Azienda, che ha rifiutato ogni tipo di interlocuzione, sia in sede istituzionale sia in sede sindacale, stigmatizzando in maniera irresponsabile i giorni di malattia legati alle terapie mediche. Si tratta di un comportamento indubbiamente discriminatorio giustamente sanzionato dal Tribunale di Reggio Calabria.”

Il licenziamento per inidoneità fisica, collegato alla sopravvenuta impossibilità della prestazione per disabilità fisica o psichica, è tutelato dalla legislazione e giurisprudenza sovranazionale che costituiscono riferimenti imprescindibili per contrastare le azioni discriminatorie di Poste Italiane.

Ancora una volta la SLC CGIL, con il supporto professionale dell’avv. Domenico Ruggiero, rinnova il suo impegno nella difesa dei diritti dei lavoratori.

“Quegli stessi diritti – chiosa Gregorio Pititto, Segretario Generale CGIL Reggio Calabria Area Metropolitana – che la nostra O.S. vuole garantire promuovendo i requisiti referendari dell’8 e 9 giugno 2025 relativi al lavoro e alla cittadinanza. Un invito al voto, per ridare dignità al lavoro e tutelare dai licenziamenti ingiusti, ribadire la contrarietà al precariato diffuso e assicurare la sicurezza sul lavoro e il diritto di cittadinanza”.

Il Coordinatore regionale Poste Italiane SLC CGIL

Felice Lo Presti

Il Segretario Generale CGIL Reggio Calabria

Gregorio Pititto