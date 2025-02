Il Liceo Artistico conserva il patrimonio culturale delle Chiese di Scilla

Il Liceo Artistico “M. Preti-A.Frangipane” di Reggio Calabria dal 2015 svolge le attività nell’ambito del PCTO presso la Chiesa dello Spirito Santo di Scilla, quest’anno con le classi terza, quarta e quinta dell’indirizzo Arti Figurative Grafico-Pittoriche.

Il 30 gennaio 2025 le suddette classi alla presenza della Dirigente Scolastica Avv. Lucia Zavettieri, del Parroco della parrocchia di Scilla Don Nicola Casuscelli, del Dott. Rocco Panuccio esperto dei beni storico-artistici e culturali delle chiese di Scilla, del tutor della SABAP (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia) Dott. Francesco Lia e del tutor del Liceo Artistico Prof. Salvatore Palmeri (responsabile del progetto), hanno inaugurato l’inizio delle attività dell’anno scolastico in corso.

Durante l’incontro si è avuto modo di descrivere le varie fasi operative che gli studenti svolgeranno sugli arredi e le opere lignee dipinte che si all’interno della Chiesa. La finalità del progetto PCTO riguarda nello specifico il conseguimento di competenze formative trasversali e specifiche del settore dei beni culturali, per sostenere occasioni di sviluppo personale e di orientamento. Le attività destinate agli studenti riguarderanno, nello specifico, attività rivolte a far conoscere e realizzare conoscenze lavorative nei settori individuati, al contempo fornirà gli strumenti per una corretta pratica operativa nel settore conservativo dei manufatti artistici, tramite metodi operativi scientifici. Pertanto l’acquisizione di esperienze trasversali e specialistiche nel settore specifico potranno essere spendibili per l’inserimento dei nostri studenti nel settore lavorativo dei Beni Culturali, della Conservazione e del Restauro e dell’Architettura. Inoltre, è da sottolineare il contributo dato dal Dipartimento dArTe dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria per realizzare il rilievo tramite nuove tecnologie laserscanner, fornendo agli allievi nuovi metodi e conoscenze sulle tecniche di rilievo. Su queste basi, il PCTO diventa unitamente conoscenza orientativa e formativa.