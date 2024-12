Reggio, al liceo Campanella via al corso sul sistema finanziario e tributario

La professoressa Giovanna Pellicanò coordina il corso per formare cittadini consapevoli

Prende il via il Corso Seminariale sul Sistema Finanziario e Tributario Italiano, rivolto alle classi del triennio del Liceo Classico “T. Campanella”.

Coordinato dalla prof.ssa Giovanna Pellicanò, docente di diritto del Liceo, con il contributo di esperti esterni, il corso mira ad approfondire le principali tematiche relative al sistema finanziario e tributario italiano, fornendo agli studenti gli strumenti necessari per comprendere il funzionamento dell’economia, le politiche fiscali e l’impatto delle leggi tributarie sulla società.

Tematiche del corso

Di seguito le tematiche che saranno affrontate:

Banche e intermediari finanziari

Elementi di diritto tributario

Strumenti finanziari : azioni, obbligazioni, ETF, fondi comuni d’investimento, bitcoin

: azioni, obbligazioni, ETF, fondi comuni d’investimento, bitcoin Strumenti di pagamento e cyber security

Servizi bancari : conto corrente, affidamenti, mutui, credito al consumo

: conto corrente, affidamenti, mutui, credito al consumo Rudimenti di fiscalità su patrimonio e redditi

Obiettivi del corso

L’obiettivo del corso è far acquisire conoscenze e competenze utili per prendere decisioni finanziarie responsabili. Conoscere il sistema finanziario e tributario italiano significa comprendere le regole, le istituzioni e gli strumenti attraverso cui lo Stato raccoglie risorse e le utilizza per finanziare i servizi pubblici e le attività governative.

Avvicinarsi sin dagli anni scolastici a un mondo così dinamico e complesso è essenziale per diventare cittadini consapevoli.