Moderno, efficiente e inclusivo: ecco il nuovo Liceo Musicale e Coreutico Rechichi di Cinquefrondi

È tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo Liceo Musicale e Coreutico “Rechichi” di Cinquefrondi, realizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’inaugurazione e i protagonisti

La cerimonia ufficiale si terrà martedì alle ore 9:00, alla presenza del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, del vicesindaco delegato all’Edilizia scolastica, Carmelo Versace, del sindaco di Cinquefrondi e consigliere metropolitano delegato, Michele Conia, della dirigente scolastica Francesca Maria Morabito, di amministratori locali e cittadini. Si apriranno così i cancelli dell’istituto di via Mattia Preti, considerato uno dei più moderni ed efficienti dell’intera regione.

Investimento e sinergia istituzionale

Frutto di un investimento di 2,5 milioni di euro, l’opera è stata portata a termine grazie alla stretta collaborazione tra l’amministrazione metropolitana guidata dal sindaco Falcomatà e l’amministrazione comunale del primo cittadino Conia. Il progetto si inserisce nel più ampio programma di ammodernamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici del territorio metropolitano, con l’obiettivo di ottimizzare gli spazi e offrire un polo di riferimento per le attività culturali, sociali e didattiche del comprensorio pianigiano. Grazie a ulteriori fondi recuperati dai due Enti, è stato possibile effettuare anche il restyling dell’area esterna, rendendola estremamente all’avanguardia.

Struttura e dotazioni

Il nuovo edificio, sviluppato su due livelli, comprende:

Piano terra : Sette aule didattiche Un auditorium con 120 posti a sedere

: Primo piano : Quattro aule didattiche Sette aule laboratoriali Sala regia e studio di registrazione Aula multimediale Infermeria Presidenza , sala docenti e uffici amministrativi

:

All’esterno, invece, si trova un campo polisportivo per basket e calcetto, oltre a una grande piazza destinata a esibizioni musicali e coreutiche, eventi della cittadinanza e manifestazioni all’aperto. Una gradinata con circa 150 posti permette di accogliere il pubblico durante tali iniziative.

Un polo culturale per la comunità

Credendo fortemente in questo progetto, la Città Metropolitana ha voluto differenziare gli spazi per le attività scolastiche ed extrascolastiche, in modo da rispondere alle esigenze della comunità locale anche al di fuori dei tradizionali orari di lezione. L’obiettivo è quello di dar vita a un vero polo culturale in grado di valorizzare la formazione musicale e coreutica, nonché di fungere da punto di riferimento per eventi e manifestazioni aperte a tutti.