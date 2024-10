L’importanza della storia come educatrice: la fase 2 secondo una studentessa reggina

“Historia magistra vitae” affermava Cicerone, attestando l’importanza della storia come educatrice. Questo deve essere il concetto base affinché nel corso del tempo non si ripetano gli stessi errori. Nessuno contesta l’urgenza di far ripartire l’economia, è una situazione delicata per tutti, ma d’altro canto la gradualità e la prudenza sono virtù che dovrebbero contrassegnare il nostro modus vivendi.

Il benessere dei cittadini non dovrebbe dunque essere subordinato a strategie politiche miranti ad altri fini che si discostano nettamente da quello principale: preservare la nostra incolumità. È vero, per nostra fortuna, i casi in Calabria sono davvero pochi ma anche un minimo atto di incoscienza potrebbe compromettere la situazione, ed in tal caso, in che modo si provvederà?

Manchiamo di strutture sanitarie salde, pertanto non in grado di fronteggiare un pericolo immane come questo! Spesso e volentieri si pensa e si agisce con tanta impulsività, credo che però in questa circostanza l’unico fine debba essere il bene comune.

Ciò a cui dovremmo essere sensibilizzati, aldilà di fazioni e scelte politiche, è il senso civico, a cui spesso siamo indifferenti ma che ha un peso, oggi più che mai, colossale. Cerchiamo di essere ragionevoli e coscienziosi, di ottemperare alle norme stabilite… solo in tal modo ne usciremo vittoriosi! Solo in tal modo l’economia potrà finalmente ripartire.

Rendiamoci consapevoli del fatto che il motore attivo della nostra vita siamo proprio noi e finché ognuno penserà esclusivamente ai propri interessi, questa situazione non si sanerà mai. Senza vittime nè carnefici, moralismi o controversie, ora più di prima prendiamo parte ad un processo progressivo che ci porterà man mano all’obiettivo finale, quello di ritornare alla normalità, a cui tutti in modo indistinto ambiamo caldamente.

Gabriella Vazzana, 3 L, Liceo Scientifico ”Leonardo da Vinci”