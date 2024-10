Reggio, il Vinci a Porta a Porta. Princi: ‘Tra i banchi in tutta sicurezza’ – FOTO

Una troupe della nota trasmissione di mamma Rai ‘Porta a Porta‘ ha visitato le aule del liceo scientifico di Reggio Calabria ‘Leonardo da Vinci‘.

Cinque scuole, selezionate in tutta Italia, saranno protagoniste nel corso della puntata condotta dal giornalista Bruno Vespa, in onda questa sera (23:20 su RaiUno), in cui si parlerà della ripresa della scuola.

Dal 24 settembre, in molte regioni tra cui anche in Calabria, si tornerà dunque tra i banchi di scuola. Tante le domande e gli interrogativi da parte dei rappresentanti del mondo della scuola che troveranno risposta durante la puntata dedicata di Porta a Porta.

Protagonista della mattinata di ieri la giornalista Giancarla Rondinelli che ha visitato l’istituto scolastico. Tra le cinque scuole scelte dalla redazione di Porta a Porta c’è dunque anche il noto istituto reggino. Ai nostri microfoni la preside Giuseppina Princi ha commentato così l’importante vetrina nazionale:

“Siamo ai box di partenza – spiega il dirigente scolastico GiuseppinaPrinci – Siamo pronti ad accogliere i nostri ragazzi in tutta sicurezza e abbiamo lavorato tutta l’estate cercando di allestire nel migliore dei modi ogni ambiente con banchi monoposto delimitati da bande a pavimento, lavagne interattive, gel disinfettante prodotto nei nostri laboratori, segnaletica particolare che richiama le norme più importanti anti – Covid”.

Il liceo ‘Da Vinci‘ ha un protocollo condiviso con l’intero personale che si è reso disponibile ai controlli dei test sierologici.

“Già sabato scorso alcuni docenti si sono sottoposti a screening nei nostri locali. Siamo stati i primi a partire e abbiamo messo a disposizione la sede di Reggio Campi con percorsi contingentati e personale specialistico ASP. Un risultato vincente perchè i test, volontari, sono stati tantissimi. L’intero personale si sottoporrà ai controlli”.

Ma c’è una novità che coinvolge gli studenti dello stesso liceo.

“Anche gli studenti si sottoporranno a screening. Nel momento in cui un nostro studente accusa uno dei sintomi, verrà portato nell’aula COVID e verrà sottoposto a test sierologico e tampone. E in 15 minuti avremo il risultato”.

Appuntamento dunque questa sera su Rai Uno alle ore 23:20 per conoscere tutti i dettagli della ripartenza delle scuole in Calabria.