Il liceo Vinci presenta ai reggini i nuovi laboratori, ecco le anticipazioni – FOTO

Laboratori innovativi per concezione, al passo con gli standard scolastici più avanzati in Europa.

Una realtà scolastica che diventa sempre più grande, sempre più dedita alla crescita dei giovani reggini.

Stiamo parlando del liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria e dell’inaugurazione dei nuovi laboratori che avrà luogo fra qualche giorno.

I NUOVI LABORATORI

“Biblioteca informatizzata”;

“Microbiologico-Chimico-Ambientale”;

“Robotica”;

“Polivalente per qualificare la didattica degli studenti disabili”.

LE FOTO

Laboratori innovativi per concezione, al passo con gli standard scolastici più avanzati in Europa che permetteranno di qualificare la didattica disciplinare e di incidere sulla metodologia dei docenti e sarà in grado di coinvolgere criticamente e di motivare gli studenti.

I nuovi impianti del liceo scientifico da Vinci potranno dunque garantire nuove opportunità agli studenti, così come al tessuto sociale di riferimento. Dei nuovi laboratori potrà, infatti, usufruire anche la cittadinanza, su richiesta, in orario pomeridiano.

Ph Antonio Pellicanò

