Liceo Da Vinci sul tetto d’Italia! Primo posto alle Olimpiadi della cultura e del talento

Per la prima volta va alla Calabria un simile riconoscimento

Importante traguardo per il Sud Italia e in particolare per il Liceo Da Vinci di Reggio Calabria. L’istituto scolastico reggino infatti si è guadagnato il primo posto alle Olimpiadi della cultura e del talento.

“E’ la prima volta che alla Calabria va questo riconoscimento formativo, i nostri ragazzi hanno avuto la meglio su 1900 squadre (12000 studenti). Bravi ragazzi: determinazione, caparbietà, capacità di stare in gruppo, spirito di sacrificio, maturità e competenze trasversali hanno prevalso. Complimenti a voi per avere sempre studiato con serietà e impegno, ai vostri docenti che vi hanno trasmesso l’amore per la conoscenza sensibilizzandovi a cogliere le opportunità extrascolastiche che il liceo ha garantito lungo il vostro percorso, al referente prof. Bruno Pansera ed alla prof.ssa Mila Lucisano per il prezioso supporto didattico e umano. Ad Maiora…..!”, le parole del Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Princi.

CARPE DIEM il nome della squadra, Francesco Catanzariti (caposquadra) Giovanni Arcudi, Marco Condò, Antonino Cotroneo, Francesco Gatto e Beatrice Polimeni i componenti della squadra.