Reggio, Open Day al liceo Volta: genitori e futuri studenti alla scoperta dell’offerta formativa

Un’occasione per conoscere l’offerta formativa e i progetti scolastici. I dettagli

Sabato 14 Gennaio, con replica il 18 Gennaio 2025, al Liceo Volta si svolgerà il tradizionale Open Day, ormai annuale appuntamento preparato e pensato con cura dalla Dirigente, Maria Rosa Monterosso, dal DSGA, Dottore Domenico Chirico, dalla Funzione Strumentale Professoressa Pinella Pontari, dai docenti, alunni e personale ATA per facilitare un consapevole orientamento in entrata ai futuri studenti della Scuola Superiore. Come sempre la presentazione della scuola si accorderà al desiderio costante di chiarezza e completezza della proposta dell’offerta formativa.

Un’occasione di orientamento e scoperta

Gli open day hanno lo scopo di far conoscere alcune attività specifiche e particolari della scuola e sono rivolti a quegli studenti che hanno già individuato un ambito di interesse prevalente, senza trascurare di illustrare il panorama più ampio di tutte le attività per dare un’idea generale a tutti i ragazzi, ancora incerti. È importante comprendere cosa si fa nella scuola, nei suoi laboratori e nelle sue aule speciali, ed illustrare le metodologie, anche innovative, che si utilizzano. L’open day a scuola è un’occasione irripetibile, un modo attraverso il quale presentarsi e lasciare ai genitori e ai futuri iscritti un messaggio importante su cosa e come si faccia scuola.

Saranno presentate le varie attività e le iniziative curriculari ed extracurriculari che la scuola dedica alla creatività e alla relazionalità, volàno per lo sviluppo delle competenze trasversali e sociali di ciascun allievo; tutti i Dipartimenti saranno protagonisti, con l’intento di far conoscere ai genitori e agli studenti le varie anime del Liceo. Si potranno visitare i locali della scuola e, fra gli altri, il Laboratorio Teatrale, il Laboratorio di Latino, di Matematica, di Chimica, di Intelligenza Artificiale, di Fisica, Robotica, di Raggi cosmici, Informatica, Cambridge, la Palestra e soprattutto conoscere i ragazzi che animeranno la serata.