Lido Comunale di Reggio: guarda tutte le immagini del progetto di riqualificazione!

”Restituiremo alla città la vista del mare”. Con queste parole il sindaco Giuseppe Falcomatà ha aperto la conferenza stampa con cui ha aggiornato la situazione relativa al progetto di riqualificazione del Lido Comunale di Reggio Calabria.

Lo sguardo verso uno dei panorami più belli d’Italia, al momento, viene aggredito da brutture di ogni tipo. Ruggine ovunque, pattumiere che ostacolano il passaggio, cabine trasformatesi in bagni pubblici e mura pericolanti.

“Tutto questo ci mortifica e mortifica la nostra storia” ha spiegato Falcomatà. E’ proprio il primo cittadino ad evidenziare “lo stato di degrado della struttura”.

Adesso bisogna ridare splendore a quello che una volta era uno dei posti più belli e frequentati della città.

Oggi tuttavia il progetto vincitore del bando per riqualificare il Lido Comunale è bloccato a causa di un parere della Soprintendenza.

“Vogliamo restituire alla città la vista a mare che oggi è occupata da una cortina di cemento – ha sottolineato Falcomatà – L’idea è quella di eliminare questa cortina di ferro che impedisce nel corso della passeggiata sulla via marina bassa di poter apprezzare la vista sullo Stretto”.

A seguito delle contestazioni della Soprintendenza, secondo cui si può demolire esclusivamente la parte nord delle cabine e non la parte sud, è pronto il ricorso al Tar da parte dell’amministrazione comunale.

“Questa visione del Lido che non ci convince per niente”.

Secondo l’Avvocatura civica, ufficio legale dell’ente, le prescrizioni della Soprintendenza risulterebbero facilmente attaccabili sul piano tecnico – giuridico. Occorre però tenere conto dei tempi, perché il progetto di riqualificazione rientra in quelli Pisu (Progetto integrato di sviluppo urbano), che impongono precise scadenze. “Si rischia di perdere il finanziamento. Abbiamo agito sin da subito – ha assicurato Falcomatà – per evitare che si perda questa possibilità.”

Entro due mesi si aspetta un pronunciamento che possa chiarire la situazione.

SOTTO LE IMMAGINI DEL NUOVO PROGETTO