Lido Comunale, Brunetti: ‘Lo avrei abbattuto e ricostruito’

Non serviva certamente un mago per capire che, anche per l’estate 2022, il Lido Comunale di Reggio Calabria si sarebbe presentato con le pessime condizioni degli ultimi anni. Programmazione rivedibile, lavori in gran ritardo, manutenzione assente. Quello che dovrebbe rappresentare la cartolina della città, a pochi metri dal Waterfront inaugurato un anno fa, è un rudere che mette tristezza.

Il sindaco f.f. Brunetti conferma: “Sono terminati i carotaggi, per questa estate non ci saranno grandi restyling. Ci sono risorse trovate dalla Sovrintendenza, ma anche dal Comune. Stiamo lavorando per la demolizione delle cabine dell’asta in verticale che va sulla spiaggia, è stato autorizzato l’abbattimento. Non so se si riuscirà a riqualificare l’area a nord, non soggetta a vincoli, si creerebbe uno spazio più fruibile”.

Il sindaco f.f. ammette che avrebbe scelto un percorso del tutto diverso rispetto a quello intrapreso dalla Sovrintendenza.