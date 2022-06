Pakito Emotional Beach, la promessa di un'estate reggina indimenticabile

Pakito Emotional Beach, il nuovo lido del lungomare reggino. Si inizia con il botto in compagnia dei Gemelli Diversi

Un'estate indimenticabile. Una promessa che fa fremere il cuore e getta le basi per una stagione che, di certo, riserverà numerose sorprese a reggini e turisti. È da questo importante obiettivo che nasce "Pakito - Emotional Beach" il nuovo lido del lungomare di Reggio Calabria che, oggi 2 giugno, apre le sue porte agli avventori.

Pakito Emotional Beach, il nuovo lido del lungomare

Emotional Beach, questo e molto altro è il Pakito che incentra la sua filosofia sul far vivere ai propri ospiti i momenti magici dell'estate all'insegna del relax e del divertimento: il mare, il tramonto, l'aperitivo e le serate.

"Abbiamo lavorato a lungo - ha spiegato il direttore - per elaborare una proposta culinaria che potesse sorprendere i nostri futuri clienti. Speriamo di farlo anche grazie all'aiuto dello chef Avellino, appena rientrato dopo una lunga esperienza lavorativa a Dubai. Siamo abbastanza certi di essere riusciti ad elaborare piatti che comunicano eleganza e qualità al tempo stesso".

Non solo food, ma anche una particolare attenzione al beverage:

"In egual modo è stata associata una carta vini da cui scaturiscono diversi abbinamenti frutto di un lavoro di sinergia tra il nostro barman a stretto contatto con la cucina, al fine di far vivere un'esperienza di gusto sensoriale indimenticabile".

A rendere tutto ancora più magico, la cornice naturale del Pakito caratterizzata da un ambiente "wild" che valorizza ancor di più momenti come il calar del sole. A far da collante sarà anche il design attentamente studiato della nuova struttura presente sulla via marina bassa che dà forma ad una location elegante e moderna.

Un'estate reggina indimenticabile, a partire dai Gemelli Diversi

"Vogliamo lasciare il segno e portare innovazione in città - ha detto ancora Paolo, direttore del locale - perchè Reggio Calabria è degna di vivere la stagione estiva al pari di tutte le altre realtà europee e mondiali, ma prima di farla amare dagli altri è bene che venga amata da noi".

A partire dal 2 giugno, infatti, il Pakito sarà operativo con balneazione, pranzo, aperitivi e cena. Il lido ospiterà anche diversi dj, producer e cantanti per tutta la stagione estiva. Si inizia con il botto, il 12 giugno, in compagnia dei Gemelli Diversi.

"Ogni serata aperta al pubblico sarà all'insegna del divertimento - assicurano dalla proprietà. Non mancheranno live e dinner show e tanto, tanto altro ancora".

