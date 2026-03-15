Cane travolto da un’auto: salvato dai Vigili del Fuoco
Paura a Limbadi: cane travolto e scaraventato nel canneto, i Vigili del Fuoco lo raggiungono e lo mettono in salvo
15 Marzo 2026 - 08:31 | di Redazione
I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia, distaccamento di Ricadi, sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, 14 marzo, in località Badia di Limbadi per soccorrere un cane che era stato travolto da un’autovettura.
A causa del violento impatto, il cane è stato scaraventato in un fosso all’interno di un canneto. Recupero nel canneto e consegna al veterinario.
I Vigili del Fuoco, dopo aver creato un percorso per raggiungere l’animale, lo hanno trasportato fino alla strada e consegnato a un veterinario per le necessarie cure.