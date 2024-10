Aeroporto dello Stretto, Giordano: ‘Limitazioni cancellate con un foglio di carta’

Il Consigliere metropolitano delegato alla pianificazione interviene nella querelle relativa alla temporanea cancellazione delle limitazioni dello scalo reggino dovuta ai problemi tecnici dell’aeroporto di Catania che hanno richiesto la necessità di dirottare i voli per 48 ore.

“Destano curiosità certe dichiarazioni di esponenti nazionali del centrodestra, che guidano il governo del Paese, in merito alla cancellazione ‘temporanea’ delle limitazioni dell’Aeroporto dello Stretto Tito Minniti stabile dall’Enac. Osserviamo con particolare stupore la circostanza secondo cui è bastato davvero poco per ridare la necessaria dignità allo scalo aeroportuale più antico della Calabria. Si chiama in causa il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, promettendo di sottoporre a lui il problema. Ma a questo punto ci sarebbe da chiedersi se davvero il centrodestra, che è alla guida del governo nazionale e della Regione Calabria, si sia mai impegnato realmente per superare gli ostacoli per il rilancio dell’Aeroporto dello Stretto, considerando il fatto che è bastato un solo foglio di carta per eliminare temporaneamente le “singolari” limitazioni che da anni ingombrano il nostro aeroporto, aggirando in maniera fulminea qualsiasi difficoltà legata ai temi della sicurezza”.