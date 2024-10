Linea Blu, il programma Rai in visita a Reggio Calabria

Linea Blu arriva in provincia di Reggio Calabria. Il programma in onda da diversi anni su Rai1 visiterà i posti più belli di Reggio Calabria e della sua provincia. Da Punta Pellaro sino alla Costa Grecanica, passando per il centro recupero tartarughe marine di Brancaleone, saranno diversi i luoghi mostrati da Linea Blu.

Il programma andrà in onda Sabato 10 novembre alle ore 14:00 su Rai1 e in streaming su RaiPlay. di seguito il post di presentazione della puntata.

Amici naviganti, nella prossima puntata di #lineablu vi porteremo sulla costa grecanica della #calabria: da #reggiocalabria a #condofuri, per raccontarvi il mare d’inverno.

A #melitodiportosalvo conosceremo la più importante comunità di pescatori della costa Reggina. A #condofuri, le telecamere di #lineablu assisteranno al rilascio di due tartarughe che hanno terminato la loro degenza al #centrorecuperotartarughemarine di #brancaleonemarina.

Con Fabio Gallo andremo a #puntapellaro, una lingua di sabbia che è stata soprannominata la “spiaggia più ventosa d’Italia”.

Non mancate!