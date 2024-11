Reggio, consiglio comunale più inclusivo: per la prima volta anche in LIS

Per la prima volta, all’interno dell’aula Battaglia di Palazzo San Giorgio, è presente la dott.ssa Teresa Muraca, traduttrice simultanea in lingua dei segni.

"E' la prima volta in consiglio comunale della dott.ssa Muraca – spiega il presidente Enzo Marra – Ci accompagnerà durante le sedute del consiglio, anche per dare la possibilità a chi è meno fortunato di noi di partecipare e seguire le riunioni".

Per la prima volta dunque anche i cittadini non udenti potranno seguire il dibattito in consiglio comunale grazie alla traduzione simultanea. Sarà necessario, però per le prossime sedute, dedicare un’inquadratura singola durante lo streaming alla dott.ssa Muraca, al fine di migliorare ancora la fruibilità per le persone non udenti.

Grazie alla presenza della traduttrice, dopo l’ingresso della LIS a Palazzo Alvaro, l’utilizzo della lingua dei segni italiana, con il suo ingresso anche a Palazzo San Giorgio, diventa finalmente una pratica diffusa e consolidata all’interno delle istituzioni.