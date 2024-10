L’international Street Food approda sul lungomare di Reggio Calabria

Divertimento e gusto sul Lungomare Falcomatà, nell’ultimo week end di luglio, con un programma di eventi gratuiti all’insegna dell’enogastronomia e dello spettacolo. Da giovedì 27 luglio a domenica 30 luglio l’Associazione M.A.S., in collaborazione con Alfredo Orofino Produzioni, Level Up Events, e il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria, organizza “International Street Food”, una quattro giorni con 20 truck e stand con cucine a cielo aperto italiane e internazionali.

L’evento si arricchisce di un programma di intrattenimento pensato per i giovani e le famiglie, ospitato direttamente nel centro della Città, una location dal grande fascino, all’insegna della tradizione e del folclore.

International Street Food è aperto giovedì 27, venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 dalle 18,00 a mezzanotte. L’ingresso è gratuito.

“Il nostro obiettivo” spiega l’organizzatore Alfredo Orofino, Presidente dell’Associazione M.A.S. “è realizzare eventi, che possano diventare un veicolo di cultura verso un target trasversale: portare i giovani in una direzione di sano divertimento e permettere il contatto con le realtà locali, dare un’opportunità lavorativa a ragazzi ed a piccole imprese, mettere in luce realtà culturali anche di fuori dell’ambito enogastronomico: arte, sport, cultura. Questa manifestazione sarà un piccolo anticipo del grande evento che si vorrà realizzare nel 2018 a Reggio Calabria. Noi crediamo nel Sud, nella Calabria e in questa bellissima Città ed è per questo che siamo pronti a scommettere che sarà un grande evento apprezzato dai Reggini.

CUCINE A CIELO APERTO

Truck food, stand e cucine di strada animeranno lo spazio del Lungomare Falcomatà con una selezione di cibo per tutti i gusti. Si potranno gustare specialità tipicamente regionali come pani ca meusa, la bombetta pugliese, panzerotti, arrosticini, arancini, lampredotto toscano, panino con panelle, ma anche pasta fresca, specialità calabresi, cassatina siciliana, sfogliatella, bomboloni, ciambelle e molto altro. Accanto ai cibi italiane arrivano dall’estero prodotti tipici insieme a proposte fusion inedite, tra cui fish and chips, messicano, patate americane, carne brasiliana e tante altre sorprese.

MUSICA E SPETTACOLO

Ogni sera, dalle 18,00, il Lungomare Falcomatà si animerà di musica e con tante altre attrazioni, per grandi e piccini, fino a mezzanotte.

REGGIO CALABRIA – INTERNATIONAL STREET FOOD

Date e orari:

– giovedì 27 luglio aperti dalle 18:00 alle 00:00

– venerdì 28 luglio aperti dalle 18:00 alle 00:00

– sabato 29 luglio aperti dalle 18:00 alle 00:00

– domenica 30 luglio aperti dalle 18:00 alle 00:00