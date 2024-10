LINUX Day 2019, grande successo per l’evento targato associazione bit01

Si è ripetuto a Reggio Calabria, l’evento che ha catalizzato appassionati di informatica e non solo, giunto alla seconda edizione.

Francesco Ressa, presidente dell’associazione culturale bit01. ha spiegato ai microfoni di CityNow:

“Quest’anno siamo ospiti del Consiglio Regionale della Calabria, in collaborazione con la massima assise calabrese infatti, abbiamo organizzato questo evento. E’ un momento che serve per sensibilizzare all’utilizzo di LINUX, software open source come tanti altri programmi che hanno la stessa filosofia. L’intelligenza artificiale e lo streaming on demand sono gli argomenti dei seminari trattati. Annunciamo oggi anche la nostra distribuzione LINUX, creata dal nostro gruppo di lavoro, un vero motivo di orgoglio che potrete trovare sul sito dell’associazione. La stampante 3D è un nostro fiore all’occhiello del LINUX DAY 2019, capire la gestione della sua operatività è anche argomento della giornata odierna”.