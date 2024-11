Reggio, Costantino: ‘Nessuno scandalo. La liquidazione del SAL da 91 mila euro non è per le piste ciclabili’

“Il consigliere Armando Neri si è portato completamente fuori strada”

“Sarebbe bastato leggere meglio le carte per comprendere come il Sal da 91 mila euro circa cui fa riferimento non riguarda i lavori della rete comunale di corsie ciclabili, ma quelli delle Ciclovie Urbane della Magna Grecia, un progetto molto più ampio che parte dalla Basilicata ed arriva in Sicilia, passando anche dalla nostra città. Nessuno scandalo, insomma, ma la naturale prosecuzione di un iter su somme maturate per lavori già eseguiti rispetto ad un’opera totalmente differente dalla bike-line.”