Reggio, tensioni nei locali dell’Asp: intervento dei Carabinieri

Tensione negli uffici Asp di via Willermin a Reggio Calabria. La segnalazione arriva da parte di alcuni cittadini che, come spesso accade, si trovano in fila fuori dalla struttura.

La lite, sfociata tra un funzionario ed un utente, questa volta ha richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine.

Carabinieri all’Asp per una lite fra un dipendente ed un cittadino