[LIVE] Bisceglie-Reggina 1-2, FINALE: vittoria di platino degli amaranto!!!

Far punti. Questo l’unico obiettivo della Reggina di Agenore Maurizi, di scena sull’ostico terreno di gioco del “Gustavo Ventura” di Bisceglie. Gli amaranto, pur privi dell’infortunato Andrea Bianchimano, devono assolutamente sfruttare il riposo forzato della Paganese ed il difficile impegno del Fondi, ospite del Lecce, per fare il decisivo passo verso la conquista della salvezza. Segui con noi il match della compagine dello Stretto in Puglia, con la diretta testuale dell’incontro che partirà alle 14.00!

BISCEGLIE 1 – 2 REGGINA

21′ Sciamanna

22′ Risolo

38′ Pasqualoni

FINE PARTITA



Vassallo Cucchietti

Russo ⚽️ 38′ Pasqualoni

Petta Ferrani

Markic 63′ 🔶 65′ 🔁 Ayina Laezza

Azzi Hadziosmanovic

Montinaro 83′ 🔁 Migliavacca Provenzano 🔁 65′ Giuffrida

Toskic 25′ 🔁 Vrdoljak 55′ 🔶 🔶 45+1′ La Camera

Risolo 22′ ⚽️ Marino

Giron Gatti 🔁 72′ Armeno

D’Ursi Sparacello

Jovanovic 83′ 🔁 Prezioso Tulissi 🔁 59′🔶 52′ ⚽️ 21′ Sciamanna

ALL. Mancini ALL. Maurizi

ARBITRO: De Remigis di Teramo (Macaddino e di Monte)

A DISPOSIZIONE

BIS: Crispino, Diallo, Colella, Jurkic, D;Ancora, Prezioso, Messina, Spedaliere, Migliavacca.

REG: Licastro, Turrin, Auriletto, Samb, Franchi, Fortunato, Amato, Bezziccheri, Condemi.

Pasqualoni e Sciamanna firmano un successo pesantissimo in chiave salvezza per la Reggina che, nonostante un finale sofferto, porta a casa i tre punti e “vede” il traguardo. Gara frizzante e ben giocata da entrambe le squadre.

FINE SECONDO TEMPO

93′ – Sparacello va in rete, ma l’arbitro aveva fermato tutto per fuorigioco. Ultimi secondi di gioco.

92′ – Sulla punizione calciata da Vrdoljak, grosse proteste del Bisceglie per un presunto mani in area di Hadziosmanovic!

90′ – Quattro minuti di recupero, buona punizione guadagnata dal Bisceglie per un fallo di Roberto Marino.

88′ – Ancora Cucchietti! Botta terrificante di Ayina dai 20 metri, ancora un colpo di reni del portierino della Reggina ad evitare il peggio!

86′ – Provenzano imbecca ancora Tulissi, che incespica nuovamente sul pallone, sprecando un’altra ottima possibilità

85′ – Reggina asserragliata a difesa di un vantaggio vitale in chiave salvezza!

82′ – 🔁 Doppio cambio nel Bisceglie. Fuori Jovanovic e Montinaro, dentro Prezioso e Migliavacca.

81′ – Enorme occasione, stavolta per il Bisceglie! Su cross di Ayina, Jovanovic impegna Cucchietti, che sfoderà una parata incredibile, poi sulla ribattuta D’Ursi spara altissimo da ottima posizione! Gara apertissima!

78′ – Provenzano orchestra alla grande una ripartenza della Reggina. L’ex Cuneo va al cross dalla sinistra, guardando l’inserimento in solitaria di Tulissi. Sul più bello l’ex Atalanta inciampa su sé stesso, scivolando e non riuscendo a firmare il goal dell’1-3! Occasione letteralmente scivolata via!

75′ – Cross di D’Ursi dal vertice basso dell’area di rigore: Cucchietti esce e blocca la sfera.

72′ – 🔁 Resta a terra Armeno, costretto al cambio Maurizi: entra Gatti.

69′ – Provenzano ci prova da fuori. Conclusione ben indirizzata che esce di pochissimo alla destra di Vassallo. Reggina vicina all’1-3!

65′ – 🔁 Cambiano sia Maurizi che Mancini. Nel Bisceglie fuori Markic e dentro l’attaccante Ayina. Nella Reggina Provenzano rileva Giuffrida.

63′ – 🔶 Ammonito anche Markic che ferma con le cattive Armeno in ripartenza.

61′ – Clamorosa occasione sprecata dal Bisceglie! Anzi manda a vuoto la retroguardia amaranto, tirando in porta ma trovando la pronta respinta di Cucchietti. Il portiere però respinge centralmente, con Montinaro che si avventa sulla sfera. A portiere battuto, però, il nerazzurro calcia alto, sperando una chance colossale!

59′ – 🔁 Primo cambio nella Reggina, fuori Sciamanna e dentro Tiziano Tulissi.

57′ – Hadziosmanovic spreca una buona ripartenza, facendosi rimontare da Markic. Calcio d’angolo per la Reggina: ci prova Laezza ma il pallone termina ben alto sopra la traversa.

55′ – 🔶 Vrdoljak stende Sciamanna a centrocampo: giallo anche per lui.

52′ – 🔶 Secondo giallo dell’incontro: stavolta è Sciamanna a finire sul taccuino dell’arbitro. Anche lui per un fallo nel cerchio di centrocampo.

50′ – Occasionissima per il Bisceglie! Markic viene lasciato completamente solo su azione da calcio d’angolo. Il colpo di testa del difensore nerazzurro termina alto di pochissimo, che rischio per la Reggina!

48′ – Nulla di fatto dal calcio piazzato: respinge lo stesso Laezza, con Marino che perfeziona l’uscita.

47′ – Fallo di Laezza, punizione interessante per il Bisceglie.

15.31 – Secondi quarantacinque minuti al via ora, nessun cambio fra le due compagini.

SECONDO TEMPO

Squadre che rientrano in campo, pronti a dare il via alla ripresa.

A fra poco, su CityNow.it, per il racconto della seconda frazione di gioco.

Partita equilibrata fin qui, con gli amaranto bravi a sfruttare cinicamente le poche occasioni avute a disposizione. Bene la coppia offensiva formata da Sparacello e Sciamanna, a segno dopo tanti mesi dall’ultima volta. In difficoltà, invece, Hadziosmanovic.

FINE PRIMO TEMPO

15.17 – Fine primo tempo: Reggina in vantaggio a Bisceglie!

46′ – 🔶 Ammonito La Camera, per un ingenuo fallo a centrocampo.

45′ – Un minuto di recupero.

44′ – Altro fallo in attacco del Bisceglie, stavolta è Laezza a richiedere l’ingresso dei sanitari. Soffre, comunque, e tanto, la Reggina sull’out di destra, dove Hadziosmanovic proprio non riesce a contenere le scorribande di D’Ursi.

42′ – Cucchietti a terra, colpito involontariamente da Petta in proiezione offensiva. Nulla di grave, comunque, per il portiere della Reggina.

Sparacello si guadagna un corner con una bella iniziativa sull’out sinistro. Dal corner, La Camera disegna una bella traiettoria verso il cuore dell’area pugliese, dove Pasqualoni salta più in alto di tutti trovando il pesantissimo goal dell’1-2!

38′ – REGGINA DI NUOVO AVANTI! PASQUALONI!!!

36′ – Giron si beve, ancora una volta, Hadziosmanovic, andando al cross. Jovanovic vanifica tutto con un pessimo cross.

34′ – Rallentano i ritmi le due squadre, dopo una prima mezz’ora di gioco contrassegnata da due reti e buone trame di gioco da ambo le parti.

32′- Dal corner, il numero 7 locale pesca Russo: il colpo di testa del difensore pugliese termina però fuori dalla porta difesa dall’ex portiere del Torino.

30′ – D’Ursi semina il panico sulla sinistra, andando al tiro dalla lunga distanza. Conclusione insidiosa per Cucchietti che respinge in corner.

28′ – Potenziale occasionassima per Marino! L’ex Sicula Leonzio penetra nell’area del Bisceglie, entrando nell’area piccola. Poco prima di calciare in porta o servire un compagno, però, il 14 amaranto viene recuperato da Markic, che salva la sua squadra concedendo solo un calcio d’angolo!

25′ – 🔁 Cambio nel Bisceglie: fuori l’infortunato Toskic, dentro Vrdoljak.

Sulla ripresa di gioco, però, è Risolo a freddare Cucchietti con una perfetta conclusione dai 25 metri. Gioisce il Ventura, per un pareggio arrivato nemmeno sessanta secondi dopo la marcatura ospite!

Nemmeno il tempo di gioie per la rete di Sciamanna che gli amaranto subiscono il pari dal Bisceglie. Ma andiamo con ordine. L’ex Correggese ritorna al goal sfruttando un contropiede ben orchestrato da Armeno che serve Sparacello. L’ex Trapani elude l’intervento di Russo ma, prima di impattare la sfera, Sciamanna lo anticipa battendo a rete. Prima conclusione respinta da Vassallo, sul tap-in la Reggina trova lo 0-1.

21′ – Pari del Bisceglie! In rete Risolo!

20′ – GOOOOL DELLA REGGINA! SEGNA SCIAMANNA!!!

18′ – Non si placa l’offensiva del Bisceglie: Azzi mette un bel pallone nell’area amaranto, con Laezza che respinge a fatica anticipando la conclusione di Risolo

15′ – Punizione di La Camera dalla trequarti campo, con Pasqualoni che viene contratto dalla difesa del Bisceglie nel tentativo di battere a rete. Marino poi perde il pallone, con i nerazzurri che scampano il pericolo.



13′ – Si fa finalmente vedere la Reggina: un rimpallo favorisce l’inserimento in area avversaria di Hadziosmanovic. Destro di prima intenzione del montenegrino, pallone altissimo

10′ – Ancor Bisceglie in avanti: stavolta è D’Ursi a provare la conclusione. Si salva Cucchietti in corner.

5′ – Meglio il Bisceglie in questo avvio. Ci prova Risolo dal limite dell’area, palla ribattuta da Ferrani.

14.32 – Comincia il match al Ventura, Bisceglie in nerazzurro, Reggina in amaranto!

14.25 – Pochi minuti all’inizio della gara, che gli amaranto di Agenore Maurizi devono assolutamente sfruttare per ottenere punti pesantissimi in chiave salvezza. Il tecnico di Colleferro si affida alla coppia offensiva composta da Sparacello e Sciamanna, al rientro da titolare dopo il lungo infortunio. Nei padroni di casa sarà capitan Petta a guidare la retroguardia.

14.22 – Amici ed amiche di CityNow.it, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della sfida fra Bisceglie e Reggina, valida per la giornata numero 35 del campionato di Serie C, girone C.