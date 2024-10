[LIVE] Reggina-Casertana, finale: tre punti di platino!

Ultima spiaggia. La Reggina di Agenore Maurizi ospita la Casertana nel turno infrasettimanale del girone C di Serie C. A sette gare dalla fine gli amaranto, che devono ancora osservare un turno di riposo, hanno l’obbligo di battere i campani, reduci da sette risultati utili consecutivi, per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della bassa classifica. Nessuna delle dirette concorrenti ha vinto e Bianchimano e compagni potrebbero compiere un balzo importante ottenendo i tre punti, mancanti da Reggina-Paganese del 21 gennaio, contro i falchetti. Segui il LIVE MATCH della sfida su CityNow.it a partire dalle 19.50!

REGGINA-CASERTANA 2-1 (38′ Laezza, 48′ De Vena, 64′ Bianchimano) FT

22.27 – FINALE AL GRANILLO! Torna a vincere, dopo due mesi, la Reggina. 2-1 pesantissimo, agganciato il Catanzaro.

6 minuti di recupero.

Assurdo errore di Pasqualoni: Tulissi sfonda sulla destra, con la difesa campana riversata in avanti. Il cross basso dell’Atlantico trova la deviazione dell’ex Catanzaro che da zero metri, senza difensori né portiere, manda alto. Errore a-s-s-u-r-d-o-!

87′ – Minuti finali, grande tensione al Granillo. Giallo per Laezza: era diffidato, salterà Siracusa.

Reggina che si difende con ordine, provando a ripartire pericolosamente. Entrati bene in partita Marino e Tulissi, la Casertana pare anche a corto di fiato. Sette minuti alla fine.

75′ – Maurizi si copre inserendo Gatti e Marino in luogo di Hadziosmanovic e Mezavilla. Gara certamente positiva per il brasiliano, applaudito dal Granillo. Continua a piovere copiosamente. Quindici minuti alla fine, Reggina a protezione del preziosissimo risultato.

Scende il diluvio dal cielo sopra il Granillo: venti minuti al termine, con gli amaranto avanti 2-1. Risultato assolutamente da difendere.

La Casertana perde un banale pallone in uscita, con Giuffrida che sfrutta tutto il proprio bagaglio d’esperienza guadagnandosi un ottimo calcio piazzato. Sul pallone si presenta l’ariete ex Milan c che piega le mani a Forte consuma punizione potentissima e rimette avanti la Reggina.

64′ – REGGINA DI NUOVO AVANTIIIIII!!!! HA SEGNATO BIANCHIMANO!!!!!

55′ – È stata della Casertana la prima conclusione in porta di questa ripresa. A provarci l’autore del goal, De Vena, he, evidentemente, quando vede amaranto si ispira particolarmente. Poca fortuna, comunque, per il suo tentativo, terminato comunque non molto distante dai pali. Nella Reggina, intanto, primo cambio: fuori Sparacello e dentro Tulissi.

21.36 – Riprende la gara, nessuna variazione fra i ventidue i campo.

Secondo tempo che si preannuncia, dunque, nuovamente in salita per la Reggina. Occhio, poi, al nervosismo con cui si è chiuso il primo tempo, che potrebbe divenire un fattore peri secondi quarantacinque minuti di gioco.

Come avvenuto contro Trapani e Monopoli, la Reggina vanifica il vantaggio, subendo il pari avversario in pieno recupero. Sul filo di lana ci ha pensato il solito De Vena, incubo per questa squadra, a sfruttare un bel cross dalla destra di Carriero, uno dei migliori dei suoi. Subito dopo grande parapiglia fra le due panchine, con alcuni componenti allontanati da ambo le parti.

21.21 – FINE PRIMO TEMPO.

48′ – Pareggio della Casertana. Rete di De Vena.

44′ – In precedenza, dicevamo, Bianchimano, lanciato a rete da un ottimo Mezavilla, ha sprecato una colossale occasione per il team di Maurizi, calciando a lato il pallone, nonostante l’ottima posizione e l’assenza di marcature avversarie. Nel frattempo, ammonito Hadziosmanovic, il primo a finire sul taccuino del signor Perotti.

Trova il meritato vantaggio la Reggina, poco dopo aver sprecato la più grande occasione del match. Provenzano si guadagna un calcio d’angolo, provando la conclusione da fuori e trovando la deviazione di un’avversario. Dalla bandierina disegna un meraviglioso arcobaleno che Laezza spizza in maniera decisiva, battendo Forte nonostante l’intervento in extremis un giocatore della Casertana, avvenuto però oltre la linea di porta.

38′ – HA SEGNATO LA REGGINA! HA SEGNATO ANCORA LAEZZA!!!

30′ – Punteggio che non si schioda dallo 0-0, nè tantomeno pare destinato a farlo vista la prima mezz’ora di partita al Granillo. Ci ha provato, però, la Casertana al minuto 23 con una bella conclusione da fuori di Carriero, terminata alta di un soffio rispetto alla traversa di Cucchietta. Meno bene, in questa fase, la Reggina.

20′ – Reggina che, pian piano, sembra stia cercando di prendere in mano le redini della gara. Ancora nessun tiro in porta, né verso quella difesa da Forte, nè verso quella difesa da Cucchietti, ma amaranto che pare abbiano alzato il baricentro, nel tentativo, fino ad ora vano, di creare grattacapi alla difesa avversaria

10′ – Avvio alquanto opaco sotto il punto di vista delle emozioni. In uno stadio freddo, anche dal punto di vista climatico, e vuoto, fino ad ora le due squadre hanno deciso di non farsi male, nonostante la buona dose di agonismo messa in campo da qualche singolo, Giuffrida su tutti. Unico tentativo, comunque, di marca amaranto, con un debole colpo di testa operato da Mezavilla terminato a lato su calcio piazzato.

20.33 – In un Granillo tristemente deserto, è iniziato il match fra Reggina e Casertana.

REGGINA (3-5-2): Cucchietti; Pasqualoni, Ferrani, Laezza; Hadziosmanovic (dal 70′ Gatti), Mezavilla (dal 70′ Marino), Giuffrida, Provenzano, Armeno; Sparacello (dal 58′ Tulissi), Bianchimano. ALLENATORE: Maurizi. A DISPOSIZIONE: Licastro, Turrin, Bezziccheri, Auriletto, Gatti, Fortunato, Tulissi, Marino, Arras, Franchi, Sciamanna, Samb.

CASERTANA (3-5-2): Forte; Polak, Lorenzini, Pinna; Meola, Carriero (dall’86 Forte), De Rose, Romano (dal 70′ Carriero), Finizio (dal 70; D’Anna); Padovan, De Vena. ALLENATORE: D’Angelo. A DISPOSIZIONE: Gragnaniello, Cardelli, Forte, Rajcic, De Marco, D’Anna, Alfageme, Turchetta, Tripicchio, Santoro, Minale.

ARBITRO: Perotti di Legnano (Marchi-Saccente)

AMMONITI: Hadziosmanovic (R), Polak (C), Pinna (C), Romano (C), Laezza (R)

19.50 – Diramate le formazioni ufficiali della sfida. Ecco come giocheranno Reggina e Casertana:

19.45 – Lettori e lettrici di CityNow.it buona sera e benvenuti al LIVE MATCH di Reggina-Casertana, match valido per la giornata numero 31 del campionato di Serie C girone C.