[LIVE] Reggina-Monopoli, finale: amaranto ancora ko

Si ritorna in campo, si ritorna al Granillo. La Reggina di Agenore Maurizi, a secco di vittorie da un mese e mezzo, ospita il Monopoli dell’ex centrocampista amaranto Beppe Scienza, sperando di immettere in cascina tre punti che potrebbero far lievitare nuovamente il vantaggio sulla zona playout. Rileggi il LIVE MATCH di CityNow.it!

REGGINA-MONOPOLI 1-2 (17′ Bianchimano, 34′ Genchi, 76′ Mangni) FT

16.21 – Gara conclusa, la Reggina viene sconfitta dal Granillo anche dal Monopoli. Amaranto adesso davvero nei guai.

90′ – Quattro minuti di recupero, Reggina all’assalto disperato: finora, però, nessun tiro verso la porta di Bardini.

76′ – Monopoli in vantaggio. Ha segnato il neo entrato Mangni. Si fa veramente dura adesso per la Reggina, sotto di una rete a dieci minuti dal termine.

73′ – Svolta nel match: doppia espulsione comminata dal signor Miele di Nola ai danni di La Camera e Bacchetti per reciproche scorrettezze. Nella circostanza ammonito anche Castiglia.

60′ – Avvio di ripresa decisamente combattuto al Granillo, con il Monopoli che, al decimo, ha sfiorato il raddoppio con una bellissima rovesciata di Salvemini. Dal canto suo, fino al momento, la Reggina non è riuscita a creare grandissime opportunità da rete, con Maurizi che ha operato il primo cambio del match: Provenzano ha rilevato Marino. Fuori anche Salvemini e Mavretic negli ospiti, dentro Sarao e Longo.

15.32 – Si riprende! Nessun cambio all’intervallo, si riparte dall’1-1 del primo tempo.

15.17 – Fine primo tempo. Pareggio, fin qui, giusto: Reggina padrona del campo nella prima metà di frazione, ma involuta dopo il pari subito da Genchi e capace di rischiare addirittura il secondo goal al passivo. Per ritornare alla vittoria, servirà più convinzione nei secondi 45 minuti.

Ma34′ – Pari del Monopoli. Ha segnato Genchi: gran tiro da fuori della punta bianco-verde, che poi viene ammonita per un’esultanza provocatoria nei confronti del Granillo. Ristabilita, dunque, la parità.

30′ – Sterile, fino al momento, la reazione del Monopoli. I biancoverdi di Scienza, fino ad ora, non hanno mai minato seriamente la sicurezza della porta difesa da Tommaso Cucchietti. Merito anche, obiettivamente, della solidità maturata dal reparto difensivo nelle ultime gare. Reggina, dunque, in totale controllo del vantaggio ottenuto poco dopo il quindicesimo.

Grande goal della Reggina, dopo un quarto d’ora iniziale di sterile supremazia territoriale. Fino a quel momento, infatti, i ragazzi di Maurizi avevano sì fatto la partita, calciando in porta solo da calcio piazzato, al minuto numero quattro, con La Camera. Marcatura stagionale numero 8 per l’ariete ex Milan, bravo nel raccogliere un bellissimo traversone dalla destra di Gennaro Armeno, non lasciando alcuno scampo al portiere pugliese. Brividi, poco prima del vantaggio del club dello Stretto, al minuto numero 13, durante il quale l’intero stadio ha omaggiato il compianto Davide Astori con un lunghissimo e meraviglioso applauso.

17′ – GOOOOOOOOOOAL DELLA REGGINAAAAAAA! HA SEGNATO ANDREA BIANCHIMANOOOOOOOO!

14.30 – Si comincia. Ha mosso il primo pallone il Monopoli.

14.27 – Squadre in campo al Granillo, Reggina in maglia amaranto, ospiti con la tenuta da trasferta.

REGGINA (3-5-2): Cucchietti, Auriletto, Ferrani, Gatti, Hadziosmanovic, Marino (dal 58′ Provenzano), La Camera, Castiglia, Armeno, Tulissi, Bianchimano. ALLENATORE: Agenore Maurizi

MONOPOLI (3-5-2): Bardini, Bei, Bacchetti, Ferrara, Rotas, Sounas, Scoppa, Mavretic (dal 60′ Longo), Donnarumma, Genchi (dal 70′ Mangni), Salvemini (dal 60′ Sarao). ALLENATORE: Beppe Scienza

ARBITRO: Miele di Nola (Vettorel-Fontemurato)

AMMONITI: Genchi (M), Bianchimano (R), Cucchietti (R), Tulissi (R)

ESPULSI: La Camera (R), Bacchetti (M)

NOTE: Giornata di sole al Granillo, terreno di gioco in mediocri condizioni. Buona cornice di pubblico con discreta rappresentanza ospite.

14.02 – Rispettate in toto le indicazioni della vigilia: Maurizi si affida nuovamente a La Camera in regia e Tulissi in avanti. La retroguardia è composta da Auriletto, Ferrani e Riccardo Gatti. Negli ospiti fuori l’ex Catanzaro Sarao in attacco, c’è Salvemini.

