[LIVE] Viola-Latina, finale dal PalaCalafiore

Round due. Dopo aver asfaltato Biella sette giorni fa ed in attesa che si risolvano le querelle legate alla fideiussione, la Viola Reggio Calabria torna sul proprio parquet per il secondo turno casalingo consecutivo. Avversario di giornata sarà Latina, compagine che all’andata batté i nero-arancio solo all’overtime, staccata in classifica di quattro lunghezze. Segui su CityNow.it, a partire dalle 17.40, il match del PalaCalafiore in diretta!

VIOLA REGGIO CALABRIA 90

LATINA 94

Primo periodo: 27-19

Secondo periodo: 48-42 (21-23)

Terzo periodo: 65-63 (17-21)

Quarto periodo: 80-80 (25-27)

Overtime: 90-94 (10-14)

VIOLA REGGIO CALABRIA: Pacher 20, Baldassarre 7, Taflaj, Caroti 4, Fabi 28, Rossato 14, Roberts 6, Benvenuti 11, Carnovali, Adbogan. COACH: Calvani.

LATINA: Hairtston 22, Tavernelli 10, Ranuzzi 10, Saccaggi 9, Allodi 2, Pastore 15, Di Ianni, Jovovic, Ambrosin, Raymond 26. COACH: Gramenzi.