La LND ufficializza l’esclusione del Lamezia Terme. Cambia la classifica, modifiche al calendario. Il comunicato

Si torna a diciotto squadre e parziale modifica per le retrocessioni

Arriva la nota ufficiale dalla Lega Nazionale Dilettanti che ha ratificato la rinuncia al campionato di Serie D Girone I del Lamezia Terme.

“Il Dipartimento Interregionale LND DELIBERA di dare atto della avvenuta rinuncia della società A.S.D. FOOTBALL C. LAMEZIA TERME (matricola 64063), al Campionato Nazionale di Serie D girone I, stagione sportiva 2023/2024 disponendo altresì che, in applicazione dell’art.53 comma 3 delle NOIF, la classifica del girone di competenza venga riscritta e pubblicata con l’annullamento dei risultati di tutte le gare in precedenza disputate dalla società rinunciataria e la pubblicazione del calendario a partire dalla 12° giornata di andata, prevedendo il turno di riposo alla società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa.

