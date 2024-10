Ennesima soddisfazione per lo chef reggino Filippo Cogliandro, premiato con il 'Pacchero d'Argento'

Ennesimo riconoscimento per lo chef reggino Filippo Cogliandro. Nei mesi scorsi l’orgoglio e soddisfazione per aver cucinato in occasione di un evento alla presenza del Principe Alberto di Monaco, adesso arriva il premio ‘Pacchero d’Argento’.

LEGGI ANCHE

La manifestazione, giunta alla decima edizione, si svolgerà a Paola, il prossimo 19 agosto. Il premio, ideato da Salvatore Magarò, presidente dell’Associazione Più di Cento – Tana per la legalità, sarà conferito a Cogliandro “ambasciatore della ristorazione antiracket ed ideatore delle cene della legalità, per l’impegno nel contrasto alla criminalità organizzata e alla illegalità”.

LEGGI ANCHE

La manifestazione sarà introdotta dai saluti del sindaco di Paola Roberto Perrotta e di Giovanni Marzullo, portavoce dell’associazione. Conduce Pietro Melia con gli intermezzi musicali a cura del maestro Giorgio Di Stilo. Il pacchero d’argento è sostenuto dalla Banca di Credito Cooperativo Mediocrati. La manifestazione si svolgerà in Piazza del Popolo con inizio alle ore 20.30.