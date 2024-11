Lo Sporting Reggio cala il poker, terza vittoria consecutiva

di Nicolino D’Ascoli. Quattordicesima giornata del campionato di calcio a 11 UISP piena di emozioni e ricca di sorpassi in classifica. Iniziamo dalla prima posizione dove il S. Rocco Puzzi con un netto e secco 5 a 0 supera fuori casa l’ ASD Sbarre e supera l’Antica Abazia in vetta alla classifica. Antica Abazia che cede il passo in casa sua a favore della Costa Viola, sempre più rivelazione di questo campionato. I calciatori di Bagnara espugnano il campo di Puzzi per 2 a 1, confermano la terza posizione e si portano addirittura a meno due dalla seconda, dove scivola l’ Antica Abazia. Si attende solo il risultato tra Polisportiva Futura e Soluzione 04, in caso di vittoria i ragazzi di Motta S. Giovanni aggancerebbero proprio la Soluzione 04, sfida da non perdere e campionato totalmente riaperto a tutte le ipotesi.S. Elia Ravagnese – Sporting Reggio : 0-4 . La partita. Lo Sporting Reggio va a fare visita al S. Elia Ravagnese di Bruciafreddo con il morale alle stelle dopo le due vittorie consecutive contro CS Giare e Nuova Amatoriale Bovese. I padroni di casa arrivano alla sfida fuori dalla zona playoff e solo una vittoria potrebbe rilanciare le loro aspirazioni. L’inizio però non è per nulla confortante, lo Sporting Reggio parte forte e passa subito in vantaggio con Melanie, bravo a sfruttare ancora una volta la sua velocità, imprendibile. Non contenti i ragazzi di mister Mangano vogliono subito chiudere la partita e nel giro di pochi minuti raddoppiano con una punizione a giro, maestrale, di Mazzei. L’attaccante reggino si ripete al ventesimo quando imbeccato da Palermo trafigge il portiere avversario e porta i suoi sul 3 a 0. Lo Sporting c’è , è vivo e non molla un pallone, sfiora ripetutamente il quarto gol prendendo un palo ed una traversa. A questo punto però i ragazzi in maglia fucsia perdono un po’ la concentrazione e la partita cambia volto. Il S. Elia Ravagnese non desta preoccupazioni, ma il risultato tondo monta la testa a Pustorino e compagni, che si inceppano con azioni personali e individualismi eccessivi. Il primo tempo termina così.La seconda frazione di gara inizia però sotto lo stesso piglio, lo Sporting Reggio, forse già pago del risultato, non gioca più. Il bel gioco finisce e la partita si imbruttisce. Nonostante i cambi effettuati da Mangano, nulla cambia. I nuovi entrati non aiutano la squadra e pensano solo a mettersi in mostra, cercando di far bene singolarmente. A questo punto esce il Ravagnese con una bellissima punizione di Cilione diretta all’incrocio, ma Sarica compie il miracolo e salva la porta nell’unico tiro dei padroni di casa. Gli ospiti hanno solo il merito di realizzare il quarto gol grazie alla qualità nettamente superiore. Alla prima presenza stagionale Greco segna e dedica il gol alla moglie in dolce attesa, forse unica nota positiva del secondo tempo. La partita termina con il punteggio di 0 a 4.Il commento. Il risultato pieno, 4 a 0 per gli ospiti non deve ingannare. Lo Sporting Reggio certamente ha iniziato benissimo il girone di ritorno, tre partite tre vittorie, 14 gol segnati e 0 subiti. I numeri parlano chiaro, ma la prestazione nell’ultima giornata deve far riflettere il mister. I reggini hanno condotto meravigliosamente la partita per i primi venti minuti, portandosi sul 3 a 0, ma dopo la situazione è mutata. Il bel gioco è cessato e tanti errori in fase di impostazione sono venuti alla luce. I ragazzi sicuramente si sono sentiti appagati dal risultato e hanno iniziato a giocare per se stessi, mandando su tutte le furie Mangano. Lo Sporting non può permettersi passi falsi, nonostante la terza vittoria consecutiva c’è molto da lavorare. Il S. Elia Ravagnese perde invece una ghiottissima occasione per rilanciarsi e rimane in ottava posizione. I ragazzi di Bruciafreddo sono in una fase calante, servirà ben altro spirito per entrare nei playoff, comunque ancora a portata di mano.