‘Lo Stretto sostenibile’, al Face Festival l’anteprima del documentario di Andrea Meduri

In anteprima assoluta Martedì 24 Luglio alle ore 21.30 presso il Parco Ecolandia in occasione del Face Festival 2018 si terrà la proiezione del Documentario “Lo Stretto Sostenibile”. scritto e diretto da Andrea Meduri all’interno del PLL della Regione Calabria dal quale eredita il nome, è uno story-telling di comunicazione innovativa e di promozione del territorio su un’area specifica dello Stretto dell’area metropolitana di Reggio Calabria.

Il territorio di Catona, Arghillà e l’intera Vallata del Gallico racchiudono un tesoro di storia, arte, cultura e tradizioni locali da custodire e valorizzare all’interno del quale Andrea Meduri ha dato visibilità.

“Ho prestato il mio contributo durante questi mesi per un’importante progetto di comunicazione e promozione del territorio coordinato dall’Ing. Piero Polimeni del Polo di Innovazione Regionale N.E.T. che ha tutorato i miei lavori e mi ha saputo indirizzare sui giusti stakeholders da intercettare al fine di realizzare tale progetto. Il Documentario nello specifico è stato realizzato all’interno di uno stage finanziato dalla Regione Calabria presso l’agenzia di comunicazione Living Camera, conosciuta ed apprezzata anche su progetti per note emittenti nazionali ed estere, la quale mi ha affiancato nelle attività di stage per arricchire ulteriormente le mie competenze teorico-pratiche anche in tale ambito. Un ringraziamento particolare va a tutto lo staff tecnico di Living Camera, in particolare a Demetrio Plutino, che si è reso più che disponibile ad articolare ogni singolo dettaglio al quale volevo dar voce nello story-telling”.