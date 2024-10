Reggio, siglato un accordo territoriale per locazioni ad uso commerciale

Depositato ieri 16 aprile al Comune un innovativo Accordo territoriale per le locazioni ad uso commerciale sottoscritto volontariamente dalle Associazioni Uppi, Confabitare, Federproprietà, Ania, Conia, cui hanno aderito eccezionalmente e per la prima volta le Associazioni CNA, CONFESERCENTI, CONCOMMERCIO che riuniscono tutte le attività lavorative della nostra città.

L’Accordo, primo in Italia del genere, si pone l’obiettivo di fare da calmiere ai canoni di locazione negli esercizi, nei laboratori artigianali, nei negozi, per evitare la chiusura definitiva causata da una crisi economica cronicizzata cui si è aggiunta ora una devastante emergenza sanitaria.

Le Associazioni tutte chiedono al Comune una IMU al 6 per mille sugli immobili ad uso non abitativo, alla Regione l’esenzione dell’addizionale sui redditi da fabbricati ad uso commerciale e un fondo di sostegno per integrare l’affitto da marzo a tutto dicembre 2020, allo Stato la cedolare secca al 25% quale misura strutturale per risollevare il settore ormai in crisi profonda.

Fonte: Domenico Cuccio, presidente onorario UPPI, area metropolitana di Reggio Calabria