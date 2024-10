Locri, al Palazzo della Cultura il convegno sull’affidamento figli

Nel pomeriggio di giovedì 11 gennaio riprenderà la stagione formativa 2018 dell’AIGA Sezione di Locri con il convegno dal titolo: “L’affidamento dei figli: un diritto a macchia di leopardo?”, che si terrà dalle ore 16.00 alle ore 19.30, presso il Palazzo della Cultura di Locri.

L’iniziativa, organizzata dall’A.I.G.A. Sezione di Locri, sarà realizzata in collaborazione con le Sezioni di Lamezia Terme, Palmi, Reggio Calabria e Vibo Valentia, con l’auspicio che questo sia solo l’inizio di un ciclo di eventi regionali itineranti.

Dopo i saluti istituzionali introduttivi del Presidente AIGA Sezione di Lamezia Terme Avv. Giuseppe Borrello, del Presidente AIGA Sezione di Palmi Avv. Vincenzo Barca, del Presidente AIGA Sezione di Reggio Calabria Avv. Maria Cristina Mascianà, del Presidente AIGA Sezione di Vibo Valentia Avv. Caterina Giuliano e del Presidente AIGA Sezione di Locri Avv. Simona Manno, l’evento verrà moderato dall’Avv. Manuela Calautti Consigliere Nazionale AIGA Sezione di Locri.

I lavori si apriranno con l’intervento del Prof. Marino Maglietta, accademico italiano e docente presso diversi istituti di formazione di mediatori familiari. Nel 1993, Il Prof. Maglietta ha fondato l’associazione “Crescere insieme” attraverso la quale porta avanti un’opera di sensibilizzazione della tematica dell’affido condiviso e della pratica della mediazione familiare, divenendo l’ideatore dell’istituto giuridico sull’affidamento condiviso ed estensore dei testi all’esame del Parlamento. Difatti, quest’ultimo ha concepito la struttura portante della prima legge italiana che contempla l’istituto de quo, assumendo un ruolo rilevante di mediazione e di dialogo tecnico-giuridico nell’approvazione della stessa.

Successivamente, relazionerà la Dott.ssa Maria Grazia Galati, giovane e brillante Magistrato in servizio presso il Tribunale di Locri Sezione Civile.

A seguire, ci sarà l’intervento dell’Avv. Lorenzo Iacobbi, Avvocato familiarista del Foro di Taranto e componente del direttivo AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani). L’Avv. Iacobbi collabora, in qualità di consulente ed esperto, con importanti associazioni genitoriali con le quali sta elaborando iniziative legislative e politiche in materia di riforma di diritto di famiglia.

Relazionerà, poi, l’Avv. Andrea Parisi, Avvocato del Foro di Lamezia Terme e neo Coordinatore Regionale AIGA Calabria.

Concluderà i lavori l’Avv. Giovanna Suriano, Tesoriere Nazionale Aiga.

La partecipazione all’evento per i SOCI AIGA è gratuita; mentre per i NON SOCI la quota di partecipazione è di Euro 5,00.

Fonte: Il Segretario Francesca Futia