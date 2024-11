Serie D, Locri: il ritorno del tecnico Gigi Caridi. Una celebrazione dell’identità territoriale

Ha sempre mostrato un amore incondizionato per la città e per i colori amaranto

L’A.C. Locri 1909 è lieta di annunciare che Gigi Caridi entrerà a far parte dello staff tecnico della prima squadra con il ruolo di allenatore in seconda. Una scelta che rappresenta molto più di un semplice inserimento tecnico: è un ritorno alle radici, una celebrazione dell’identità territoriale e del profondo legame con la nostra comunità.

Gigi Caridi non è solo un professionista del calcio, ma un simbolo del nostro territorio. Nato e cresciuto a Locri, ha sempre mostrato un amore incondizionato per la città e per i colori amaranto, dimostrando nel tempo un attaccamento che va oltre il campo da gioco.

L’importanza dell’identità territoriale

La sua esperienza, unita alla conoscenza profonda del tessuto sportivo e sociale locale, rappresenta un valore aggiunto per il nostro progetto. Questo si propone di rafforzare il senso di appartenenza e consolidare l’identità del club.

L’ingresso di Gigi Caridi nello staff tecnico è parte integrante di una strategia che punta a valorizzare il talento e le risorse del territorio, costruendo una squadra non solo competitiva, ma radicata nei valori di appartenenza e passione che da sempre caratterizzano l’A.C. Locri 1909.

Un nuovo capitolo per Gigi Caridi

Tutto il club accoglie con entusiasmo Gigi Caridi in questa nuova avventura, certi che il suo contributo sarà fondamentale per raggiungere insieme nuovi e importanti traguardi.