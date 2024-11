Il Locri di Cozza in crisi profonda. Il duro sfogo del presidente Polifroni: ‘Senza di me…’

Con l’arrivo di Ciccio Cozza in panchina, sono arrivati sette punti nelle prime tre gare, l’esordio addirittura con la vittoria sul Siracusa. Da quel momento ben quattro sconfitte consecutive e la pesante battuta d’arresto in casa contro la Scafatese che ha scatenato la rabbia del presidente Cesare Polifroni:

“Sono molto deluso e non per il risultato avendo giocato contro una grande squadra e prima in classifica. Ho visto invece una squadra senza carattere, lo ha perso nelle ultime partite e non ci sono attenuanti per questo, i giocatori sono tenuti come dei nababbi, regolarmente pagati, stanno benissimo qui a Locri, lo posso dire a voce alta e smentire le voci di popolo. Non trovo validi motivi per questo calo motivazionale.

Stiamo facendo enormi sacrifici, abbiamo inserito un pezzo da novanta, definito dalla stampa, come Giuseppe Rizzo che ha giocato l’intera partita, ma il resto della squadra è senza carattere, sembrano appagati, forse perchè il Locri coccola troppo i propri calciatori, li tiene troppo bene, forse abbiamo sbagliato noi a fare questo. Ripeto, non sono deluso per il risultato, ma per l’atteggiamento. Sembravamo giocare in trasferta e con le gambe che tremavano, negli anni scorsi era il contrario, le gambe tremavano agli avversari. I giocatori sono ben pagati, dobbiamo rivalutare tante cose insieme alla dirigenza.

I tifosi hanno precisato di non avercela con me, non ci nascondiamo dietro un dito, senza di me il Locri oggi non esisterebbe. Si lamentano della mancanza di carattere della squadra, in settimana vedremo se ci saranno delle novità”.