Locri-LFA Reggio: la probabile formazione amaranto. Trocini con il problema degli Under

Un virus intestinale ha colpito molti calciatori amaranto. Alcuni di questi hanno recuperato pur non essendo al meglio, altri risultano ancora debilitati. Il tecnico ha convocato tutti a prescindere, sperando di avere la disponibilità soprattutto degli Under, perchè in modo particolare sulla corsia di destra ci sarebbe carenza (Rana e Martiner), oltre a dover cambiare diverse cose nell’undici titolare. Se si intende proseguire con Martinez in porta, infatti, rischiano di rimanere fuori sia Porcino che Renelus.

LFA REGGIO CALABRIA: Martinez, Parodi, Girasole, Adejo, Cham; Zucco, Barillà, Mungo (Porcino); Provazza, Perri, Rosseti. All. Trocini